İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 03.02.2020 16:03

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili tarih verilmesinin ardından, İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Perşembe ve Cuma günü kar yağışının etkili olacağı, Perşembe günü hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşeceğini bildirdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul'da beklenen kar yağışı kapıya dayandı. İstanbulluların heyecanla beklediği kar yağışının bu hafta gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul Valiliği'nden de bir uyarı geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden alınan bilgiler doğrultusunda, çarşamba günü kuvvetli yağmur etkili olacak ve hava sıcaklığı en düşük 12 en yüksek 15 derece olacak. Perşembe günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 6 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı 2 derece olacak. Kar yağışı cuma günü hafif kar olarak etkisini sürdürecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için son hava tahminlerini paylaştı. Son tahminlere göre İstanbul'da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı; Çarşamba günü kuvvetli yağmurlu; Perşembe ve Cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde hava (3 Şubat) çok bulutlu olacak. En düşük 9, en yüksek 15 derece olacak havanın yarın en düşük 10, en yüksek 15 derece; Çarşamba günü en düşük 12, en yüksek 15 derece; Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4 derece; Cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.