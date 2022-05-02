Haberler Haber Videoları İstanbul trafiğine bayram etkisi! Yoğunluk yüzde 1

İstanbul trafiğine bayram etkisi! Yoğunluk yüzde 1

İstanbul trafiğine bayram etkisi! Yoğunluk yüzde 1
02.05.2022 09:55

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:21
Başkan Erdoğan cemaate hitap...
Haber 01:31
İmamoğlu'nun öğrencilere zulmü...
Haber 00:35
Bolu ve Düzce kesiminde bayram...
Haber 01:45
'Kiev'in hayaleti' öldürüldü...
Haber 19:03
Başkan Erdoğan'dan Suudi...
Haber 02:56
Yunanistan'a tatbikat resti
Haber 02:09
İstanbul trafiğinde bayram...
Haber 05:22
Tuzla'da fabrikada yangın
Haber 07:04
O iller arası süre 1,5 saate...
Haber 04:58
İstanbul'da korkutan olay:...
Haber 01:26
Teröristler kaçacak delik...
Haber 03:53
360 tonluk kaya sabitlendi! 1...

Son dakika haberleri... İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1 olurken, boş kalan yollar dron ile görüntülendi.

Haber Videoları

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

SON DAKİKA