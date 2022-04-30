Rusların korkulu rüyası 'Kiev'in hayaleti' öldürüldü mü? Kimliği belli oldu!

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna haftalardır Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna'nın direncini kıramayan Moskova rotasını ülkenin doğusuna çevirdi.

Haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rus ordusuna karşı direnişin sembol isimlerinden olan 'Kiev'in hayaleti' lakaplı savaş pilotunun akıbeti belli oldu.

The Times of London'da yer alan habere göre, düzinelerce Rus uçağı düşüren savaş pilotu 13 Mart'ta kullandığı MiG-29'un düşman kuvvetleriyle savaşırken vurulması sonucu öldü.

KİMLİĞİ HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Gazete pilotun sır gibi saklanan kimliğine de ulaştı. Haberde 'Kiev'in hayaleti'nin bir çocuk babası olan 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu bilgisine yer verildi.

Yerel basın ülkede milli kahraman olarak görülen Tarabalka'nın savaş boyunca en az 40 Rus uçağını düşürdüğünü belirtti. Ailesine göre Tarabalka, ölümünden sonra Ukrayna'nın savaşta en büyük cesaret madalyası olan Altın Yıldız Nişanı ile Ukrayna Kahramanı unvanına layık görüldü.

SAVAŞIN İLK GÜNÜNDE EFSANE OLDU

'Kiev'in hayaleti' savaşın ilk gününde 6 Rus savaş jetini düşürmesi ile adını duyurdu. Kısa sürede bir efsane haline gelen pilotun yaptıkları Ukrayna hükümetine ait resmi hesaplardan kamuoyu ile paylaşıldı. Haftalarca Rus jetlerine karşı havada mücadele veren pilotun kimliği ise uzun bir süre gizli tutuldu.

ABD UKRAYNA'NIN SIRRINI AÇIKLADI

Dünya, savaşta Rus kuvvetlerine karşı beklenenin çok üzerinde bir direnç gösteren Ukrayna'nın sırrını çözmeye çalışıyor. ABD'den gelen açıklama ise bu gizem perdesini araladı.

ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi.