İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerinde bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
01.09.2020 02:24
- Çanakkale’de yeni sezonun ilk avında 5 ton sardalya yakaladılar
- Alman polisinden insanlık dışı hareket! Hamile kadına yaptıkları tepki çekti
- İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
- A Haber koronavirüsle mücadelenin merkezine girdi! İşte yoğun bakımda yaşananlar...
- Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Haber'de önemli açıklamalar
- E-5'te akan trafiğin karşısında namaza durdu
- Fransız tarihçiden Macron'a çok sert sözler!
- Başkan Erdoğan Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu açtı
- Kamyonla manevra yapan baba çocuğunu ezdi
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti
- Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun'daki sel bölgesin Doğankent'ten doğalgaz ve hastane müjdesi
- Her şey seçilene kadarmış! CHP'li Tunç Soyer verdiği sözleri tutmadı, İzmir'den pis kokular geliyor