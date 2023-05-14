İSTANBUL MALTEPE SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI MUĞLA oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde İSTANBUL MALTEPE SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 İSTANBUL MALTEPE Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

İSTANBUL MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI 2023

İstanbul Maltepe seçim sonuçları henüz belli olmadı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İSTANBUL ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları açıklanır açıklanmaz Takvim.com.tr farkıyla haberimizde olacak.

İSTANBUL MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Oy verme işlemi 81 ilde sabah saat 08.00'de başlayacak, akşam saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla Kadıköy seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.