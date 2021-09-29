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İstanbul Esenyurt'ta alkol sarhoşluğu cinayete götürdü! Arkadaşlarını ölüme terk ettiler

İstanbul Esenyurt'ta alkol sarhoşluğu cinayete götürdü! Arkadaşlarını ölüme terk ettiler
29.09.2021 13:16
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İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde sohbet etmek için bir araya gelen ve alkol alan arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Sarhoşluğun verdiği gerginlikle silahına sarılan Erol Ç., Erhan F.’yi göğsünden vurdu. Bu esnada arkadaşlarının vurulduğunu gören grup, kanlar içerisindeki Erhan F.’yi ölüme terk ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Erhan Ç. hayatını kaybederken, cinayetin ardından Esenyurt Asayiş Büro ekiplerince yakalanan şüpheli Erol Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alkol sarhoşluğunun ölüme götürdüğü olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ne bağlı Osmangazi Mahallesi Büyük Ayazma Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sohbet etmek için bir araya gelen ve alkol almaya başlayan arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Gerilimin yükselmesiyle kontrolünü kaybeden Erol Ç., belinden çıkardığı silahı Erhan F.'ye doğrultarak tetiğe bastı. Göğsünden vurulan Erhan F. kanlar içerisinde yere yığılırken, yaşanan olay anında nedeniyle şaşkına dönen grup ise arkadaşları Erhan F.'yi ölüme terk ederek olay yerinden uzaklaştı.

Bu esnada silah sesiyle irkilen çevredekiler ise kanlar içerisindeki Erhan F.'yi görünce, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saldırının yaşandığı caddeye gelen ekipler, ilk müdahalelerin ardından kanlar içerisindeki Erhan F.'yi hastaneye kaldırdı.Sabah'ta yer alan habere göre, Ağır yaralı durumdaki Erhan F. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan cinayetin ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Erol Ç.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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