Haberler Haber Videoları İnegöl'de kendini arayan adam! Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! ''Kimi arıyoruz'' dedi kendini aradığını öğrendi

İnegöl'de kendini arayan adam! Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! ''Kimi arıyoruz'' dedi kendini aradığını öğrendi

İnegöl'de kendini arayan adam! Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! ''Kimi arıyoruz'' dedi kendini aradığını öğrendi
29.09.2021 13:26
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İnegöl'de kendini arayan adam! Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! Birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan adam için kayıp başvurusu yapıldı. İhbar üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra UMKE ve İNDAK ekibi sevk edildi. Aramalara, vatandaşlar da destek verdi. Bu sırada Beyhan Mutlu (50), ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katıldı. Mutlu, kendisine ulaşmak için yüksek sesle ismini seslenen ekipteki görevliye, ''Kimi arıyoruz'' dedi kendini aradığını öğrendi. "Buradayım" diye cevap verince durum fark edildi.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanlık alanda Beyhan Mutlu adlı bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldı. Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenmeye başladı. Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kimin kayıp olduğunu sordu.




Kendisinin arandığını öğrenince de "Ben buradayım" dedi.

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