İstanbul Beşiktaş'ta intihar! 01.01.2020 13:00

Yılın ilk gününe İstanbul intihar haberiyle uyandı. Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti. İntihar öncesinde telefonda bir kişiyle tartıştığı söylenilen şahısın yanından geçen vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dediği öğrenildi.

Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi.

Yanındaki silahı çıkartıp başına ateş eden kişi ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.