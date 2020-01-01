O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde oğlu konuştu Seda Sayan ağladı 01.01.2020 13:00

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in sözleri geceye damga vurdu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle dün akşam Tv8 ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Birçok ünlü ismin sahnede şarkı söylediği yarışmada; Seda Yayan'ın oğlu Oğulcan Engin de vardı. Oğlunun sesini tanıyamayan ve karşısında görünce şok olan Seda Sayan, ilerleyen dakikalarda gözyaşlarına hakim olamadı. Seda Sayan'ın doğum günü için annesine sürpriz yaptığını belirten Oğulcan Engin, sözleriyle geceye damga vurdu.

Seda Sayan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü şarkıcı jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye programının yılbaşı özel bölümünde oğlu Oğulcan Engin'İ karşısında görünce şoke oldu. Doğum günü olan şarkıcı, oğlunun sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.