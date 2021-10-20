İstanbul Barosu'ndaki seçim sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları

Sık sık terör örgütlerine verdiği destek haberleriyle gündeme gelen İstanbul 1 Nolu Barosu, tartışmalı bir seçime sahne oldu. Baro tarihinde en düşük katılımla gerçekleşen oylamada, her iki avukattan biri sandığa gitmedi. Üyelerin protesto ettiği, yüzde 51'inin oy kullanmadığı seçimde, geçerli oyların yüzde 31'ini alan Mehmet Durakoğlu 'Omurgaya sahip olduğumuz için kazandık' sözleriyle duyurdu. Öte yandan terör örgütü DHKP-C destekçisi Durakoğlu'nun seçildiği seçim sonrası vatandaşlar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyip DHKP-C'lilere destek verenlere mi güveneceğiz?' şeklinde tepki gösterdi.