Haberler Haber Videoları İstanbul Barosu'ndaki seçim sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları

İstanbul Barosu'ndaki seçim sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları

İstanbul Barosu'ndaki seçim sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları
20.10.2021 11:32 - Son Güncelleme: 20.10.2021 11:48
Ana Sayfa 02:54
Benzin döküp karısını yaktı:...
Ana Sayfa 00:53
Kilosu 600 TL'ye kadar...
Ana Sayfa 13:52
Abdülkadir Ömür'den...
Ana Sayfa 00:34
Doktor, meslektaşını tüfekle...
Ana Sayfa 00:46
İstanbul'da faciadan dönülen...
Ana Sayfa 00:51
Dolar ne kadar? Altın...
Ana Sayfa 00:55
‘Gece oldu’ dedi sosyal...
Ana Sayfa 02:00
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden 2 il için...
Ana Sayfa 01:19
Birkan Sokullu ve Tuğba...
Ana Sayfa 05:13
Emine - Bedri çiftine bebek...
Ana Sayfa 01:27
Beşiktaş Sporting Lizbon canlı...

Sık sık terör örgütlerine verdiği destek haberleriyle gündeme gelen İstanbul 1 Nolu Barosu, tartışmalı bir seçime sahne oldu. Baro tarihinde en düşük katılımla gerçekleşen oylamada, her iki avukattan biri sandığa gitmedi. Üyelerin protesto ettiği, yüzde 51'inin oy kullanmadığı seçimde, geçerli oyların yüzde 31'ini alan Mehmet Durakoğlu 'Omurgaya sahip olduğumuz için kazandık' sözleriyle duyurdu. Öte yandan terör örgütü DHKP-C destekçisi Durakoğlu'nun seçildiği seçim sonrası vatandaşlar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyip DHKP-C'lilere destek verenlere mi güveneceğiz?' şeklinde tepki gösterdi.

Haber Videoları
SON DAKİKA