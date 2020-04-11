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İstanbul Bakırköy’de kuyruğu gören vicdansız fırıncı ekmeği 5 liradan sattı!

İstanbul Bakırköy’de kuyruğu gören vicdansız fırıncı ekmeği 5 liradan sattı!

11.04.2020 02:05

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokak yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. İstanbul Bakırköy’de bu durumu kendince fırsat bilen vicansız bir fırıncı 1,5 liralık ekmeği 5 liradan sattı.


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