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İstanbul Bahçelievler bina çökme anı kamerada!

İstanbul Bahçelievler bina çökme anı kamerada!
17.03.2023 16:15 - Son Güncelleme: 17.03.2023 16:16

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İsttanbul Bahçelievler Rehber Caddesi’nde kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörünün hatasıyla bina çöktü. Bitişikteki binaya da zarar veren binanın çökme anı kamerada. İşte o anlar...

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Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı gerçekleştirilen bir bina aniden çökmüştü. Bitişikteki binaya da zarar veren binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Bahçelievler Rehber Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörünün hatasıyla binada çökme olup yandaki binaya da hasar görmüştü. Yıkımı yapılan binanın aniden çöküp yandaki binaya zarar verme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, binanın yıkım esnasında aniden çöktüğü ve diğer binaya zarar verdiği görülüyor.

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