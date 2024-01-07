ISPARTA AK PARTİ Belediye Başkan adayı ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN oldu! AK Parti 2024 ISPARTA Belediye Başkan adayı ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, Türkiye genelinde 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya ve seçim atmosferine daha yakından dahil olmaya yönlendirdi. Bu bağlamda Isparta seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor.

AK PARTİ

AK Parti Isparta Belediyesi başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu.

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

7 Ocak 1962 yılında Isparta'da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Isparta'da tamamladıktan sonra İşletme Fakültesinde okudum ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansımı yaptım. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerimi sürdürmekteyim.

Bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulundum. 2001 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Odasında pek çok görevde yer aldım ve 2013 yılından bu yana da Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüm. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclis Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundum.

Başta yardım dernekleri ve spor kulüpleri olmak üzere, Isparta açısından önem arz eden birçok sosyal çalışmada aktif görevler aldım. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttüm. Hafız İbrahim Demiralay Okulu'nun yapımında komite başkanlığı yaptım ve birçok eğitim kurumunun da hayırseverler yardımıyla yapılmasına vesile oldum.

Orta derecede İngilizce biliyorum. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK PARTİ'den Isparta Belediye Başkanı olarak seçildim.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP Isparta Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.