RAMAZAN İMSAKİYE
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İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar görüntülendi

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar görüntülendi
10.05.2021 21:11
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İsrail güçlerinin Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırıları ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etmiş, 300’e yakın Filistinli yaralanmıştı. Mescid-i Aksa’nın içerisinde bulunan Filistinlileri ses bombası ile hedef alan İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın kapısına ve içerisine zarar verdi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya verdiği hasar Filistinli vatandaşlar tarafından görüntülenirken, Filistinliler saldırının ardından Mescid-i Aksa’yı temizlemeye başladı.


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