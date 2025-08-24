İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 19'uncu gününde acı haber geldi. Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Tekne enkazının bulunduğu bölge yakınlarında 68 metre derinlikte bulunan Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Yukay'ın vücut bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek çalışmayla çıkarılacak. Öte yandan Yukay’ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cenazesinin görüntülerine ulaşıldı.