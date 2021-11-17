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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı hain etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı hain etkisiz hale getirildi
17.11.2021 11:29
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Son dakika haberi! MSB, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.



MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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