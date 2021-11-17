Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı hain etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.





MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.