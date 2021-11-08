İP ve CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni ne? Akşener ve Kılıçdaroğlu neden tepki gösteremiyor?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti.

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."

Sosyal medyada başlayan tepki çığ büyüyerek tüm ülkeyi sardı. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ülke, şehit yakınlarına sahip çıktı.





CHP HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI

Tüm bu gelişmelerin yanında ana muhalefet partisi CHP'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. CHP'nin, tüm ülkeyi ayağa kaldıran bu olaya neden kayıtsız kaldığı merak konusu olmuştu. Ana muhalefetin sessizliğiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.



AKŞENER'DEN KK'YA "SESSİZ KALIN" TELEFONU

Olayın ardından Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden de sessizlik kararı çıktı. Akşener'in, görüşmede Kılıçdaroğlu'ndan, Lütfü Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmamasını istediği öğrenildi.