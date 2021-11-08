İP ve CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni ne? Akşener ve Kılıçdaroğlu neden tepki gösteremiyor?

İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür skandalının ardından CHP sessizliğe büründü. Partiden konuyla ilgili hala bir açıklama gelmedi. Muhalefetin sessizliği tepkilere neden olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olayın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı, Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmaması gerektiğini istediği iddia edildi. Akşener'in parti teşkilatlarına da skandalı örtbas etme ve görmezden gelme talimatı verdiği biliniyor. Peki; Kadın dernekleri neden duruma ses çıkarmıyor? İYİ Parti ve CHP yönetimleri neden tepki göstermiyor. Gelişmeleri AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Özaslan değerlendirdi.