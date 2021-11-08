Haberler Haber Videoları İP ve CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni ne? Akşener ve Kılıçdaroğlu neden tepki gösteremiyor?

İP ve CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni ne? Akşener ve Kılıçdaroğlu neden tepki gösteremiyor?

İP ve CHP'deki Lütfü Türkkan sessizliğinin nedeni ne? Akşener ve Kılıçdaroğlu neden tepki gösteremiyor?
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İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür skandalının ardından CHP sessizliğe büründü. Partiden konuyla ilgili hala bir açıklama gelmedi. Muhalefetin sessizliği tepkilere neden olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olayın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı, Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmaması gerektiğini istediği iddia edildi. Akşener'in parti teşkilatlarına da skandalı örtbas etme ve görmezden gelme talimatı verdiği biliniyor. Peki; Kadın dernekleri neden duruma ses çıkarmıyor? İYİ Parti ve CHP yönetimleri neden tepki göstermiyor. Gelişmeleri AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Özaslan değerlendirdi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti.

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."

Sosyal medyada başlayan tepki çığ büyüyerek tüm ülkeyi sardı. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ülke, şehit yakınlarına sahip çıktı.

CHP HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI
Tüm bu gelişmelerin yanında ana muhalefet partisi CHP'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. CHP'nin, tüm ülkeyi ayağa kaldıran bu olaya neden kayıtsız kaldığı merak konusu olmuştu. Ana muhalefetin sessizliğiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

AKŞENER'DEN KK'YA "SESSİZ KALIN" TELEFONU
Olayın ardından Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden de sessizlik kararı çıktı. Akşener'in, görüşmede Kılıçdaroğlu'ndan, Lütfü Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmamasını istediği öğrenildi.

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