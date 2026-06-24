Esenyurt'ta korkunç cinayet! Pusu kurup infaz ettiler

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 16:15

Evinin Önünde Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Olay, saat 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta yaşandı. Evinden ayrılan Ş.M.K., aracına binmek için hareket ettiği sırada silahlı saldırganların hedefi oldu. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ş.M.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

"Arabanın Kapısını Açmadan Vurmuşlar"

Yaşanan dehşet anlarını anlatan mahalle sakinlerinden Habibe Güler, hayatını kaybeden kişinin mahalleye yeni taşındığını belirterek, "Silah sesine geldim, orada yığılmışlardı. Sonra polisleri çağırdık. Hanımı aşağıya indi. Bizim komşumuzdu, yeni taşınmışlardı. Evliydi, çocuğu da vardı" dedi. Bir diğer görgü tanığı Hasan D. ise, "Saat 06.00'ya geliyordu. 2 el silah sesi duydum. Arabanın kapısını açmadan vurmuşlar" ifadelerini kullandı.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve araç çevresinde geniş çaplı delil araştırması yaptı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen ve olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak geniş çaplı tahkikat başlattı.