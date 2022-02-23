INTERPOL Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı! Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker için "tutuklama ve iade" talebi

Son dakika haberi! Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. INTERPOL, yurt dışındaki firari Peker hakkında 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarmıştı. Karar, Peker hakkında yürütülen dosyalar kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. INTERPOL'den savcılığa gelen yazıda, Köfteci Yusuf'un Sedat Peker tarafından yağmalanmaya çalışıldığı vurgulanarak, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve ' varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.