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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 16:51 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 16:56

İngiltere'den vize skandalı! Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı Londra'daki maça 1’i sakat 5 oyuncuyla çıktı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında, İngiltere temsilcisi London Lions ile karşılaşan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, İngiltere’nin vize sorunu çıkarması nedeniyle sahaya 1’i sakat 5 oyuncuyla çıkabildi. Karşılaşmadan 122-63 mağlup ayrılan Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, “Mesele yenmek ya da yenilmek değil. Biz ülkemizi temsil etmek için başka bir ülkeye gidiyoruz. Burada bize bu imkan tanınmadığı için eksik kadro gittik. Koç, yardımcı antrenör, fizyoterapist, masör gibi ekibimizden hiç kimse yok. 5 oyuncumuz oraya sahipsiz bir şekilde gitti. Bu manzara açıkçası bizi çok üzdü” dedi.

İngiltereden vize skandalı! Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı Londradaki maça 1’i sakat 5 oyuncuyla çıktı
İngiltere'den vize skandalı! Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı Londra'daki maça 1'i sakat 5 oyuncuyla çıktı

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