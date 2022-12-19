Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.

Bu gelişme üzerine merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahnelendi. Oyunun baş aktörleri 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener idi.

Kılıçdaroğlu'na kurulan 'Almanya' tezgahı ise işin bir başka boyutu. Böyle bir iklimde CHP liderini hangi akıl bile isteye Almanya'ya göndertti bilinmez ama Akşener - İmamoğlu ittifakını gören Bay Kemal, apar topar özel jetle Türkiye'ye döndü. İlk işi de İmamoğlu'na senin işin 16 milyona hizmet etmek mesajını vermek oldu.



Dün de Saraçhane'de icra edilen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun ikinci perdesi sahnelendi.

6'lı masa liderleri İBB binasının olduğu yerleşkede konuşmalar yaptı. Söz konusu etkinlikte üç nüans ise tüm dikkatleri üzerine topladı.



Birincisi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Saraçhane'ye adım atmaması... Bu durumun CHP'li Yıldırım Kaya'nın AGD'yi hedef alan sözlerine tepki amaçlı gerçekleştiği kulislerde konuşuluyor.

İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahneye çıkıp kısa bir konuşma gerçekleştirerek, İmamoğlu'na "Senin yerin belediye" mesajı vermesi... CHP lideri, "Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz" dedi.

Gelelim üçüncüsüne...



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce sarılarak destek verdiği, "Çak, yeni başlıyoruz" dediği Ekrem İmamoğlu'nun bu kez elinden tutarak sahneye çıktı.



Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "16 milyona hizmet et" söylemini perdelemek için '85 milyonun desteği Ekrem İmamoğlu'nun yanında' dedi. Aleni bir şekilde Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu kartını açtı.



Sürecin başından bu yana tepki veren kesimler ise sahnelenen tiyatroyu destekleyici bir unsur olarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

ABD, Almanya, FETÖ ve beşinci kol faaliyeti yürüten emperyalist tetikçiler topa girdi.





BIDEN'IN OFİSİNDEN BÜYÜ HADSİZLİK

ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'daki ofisinden, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.





ABD VE ALMANYA TOPA GİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen karar sonrası açıklama yayımladı.



Söz konusu açıklama şöyle;



"Karardan rahatsızlık ve hayalkırıklığı duyduk. Verilen ceza haksızdır, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'de medyaya, siyasete ve iş dünyasına yöneltilen suçlamalar ve uzun tutukluluklar endişe vericidir"





ALMANYA DA ZIPLADI

Almanya Dışişleri Bakanlığı da "Ekrem İmamoğlu hakkında bugün verilen karar demokrasi adına büyük bir gerilemedir. Bu, siyasi tartışmalar ile yaşıyor. İfade özgürlüğü, özellikle seçim kampanyalarında adil rekabet için en önemli kılavuzdur" açıklamasını yaparak büyük skandala imza attı.











CIA DURUR MU!

CIA de İmamoğlu'nun mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosuna dahil oldu.







CIA etki ve saha ajanı Henry Barkey, "İmamoğlu'nun mahkum edilmesinden sonra bugün iki büyük kaybeden Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı için ortak aday olacağını sanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. İmamoğlu'nun çizginin önüne itilmesi muhtemeldir" açıklamasını yaptı.









FETÖ'CÜLER DURUR MU!

ABD ve Almanya'nın ardından İmamoğlu'nun adaylık tiyatrosuna FETÖ unsurları da katkıda bulundu.



FETÖ'cü Said Sefa, "Bu noktada, yarından tezi yok her türlü riski göze alarak "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdır" derlerse, diyebilirlerse tarihi bir adım atmış, iktidarı beklemediği yerden vurmuş olurlar. Oyun bozmadan, oyun kurulmaz!" dedi.





5. KOL AKTÖRLERİ DEVREDE

Etki ajanı haber kuruluşları da bu olayı skandal manşetlerle okuyucularına duyurdu. İngiliz Reuters, Ekrem İmamoğlu'nu Başkan Erdoğan'ın rakibi ilan ederek algı dolu bir haber servis etti.



İlgili haberde, "Türk mahkemesi, Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak kararı verdi" ifadeleri kullandı.





İngiltere'de yayın yapan bir başka medya kuruluşu The Guardian ise Ekrem İmamoğlu'nun işlediği hakaret suçunu görmezden gelip, Türkiye'nin yargı organlarını hedef göstererek "Türk mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı güçlü bir rakip olan Ekrem İmamoğlu'nu siyasetten men etti" dedi.





Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'li Prof. Dr. Ümit Kocasakal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.







"CIA DEVREDE KAYGILIYIM"

İmamoğlu - Akşener ikilisinin eliyle Saraçhane'de sergilenen adaylık tiyatrosuna Eski CIA mensubu Graham Fuller'e yakın isimlerden biri olan CIA'cı Henri Barkey'in de verdiği desteğe dikkat çekerek endişeli olduğunu dile getirdi.



Kocasakal, "Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış! Ulaştı bile! Bu çevrelerin,sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği 'hassasiyetler', Duydukları 'kaygı' ve 'endişeler' pek hayra alamet değildir, kaygılıyım!" dedi.









Henüz yargı aşaması devam ederken ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezası kesinleşmemişken CHP içerisindeki bazı isimlerin ve Meral Akşener başkanlığındaki İYİ Parti'nin kahramanlık türküleri söylediğini aktaran Kocasakal, ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Doğruluğu veya yanlışlığından bağımsız olarak; karar yeni çıkmış, henüz kesinleşmemiş. Gidilebilecek iki denetim muhakemesi yolu var. Ama ortalık toz duman."Kahramanlık türküleri" dört bir yanı sarmış! Açıklamalar da ardı ardına. ABD E.İmamoğlu'na verilen hapis cezasından dolayı "Derinden endişeliymiş!" AB de adil seçim ve demokrasi için kaygılı! Elbette hepsi demokrasi ve ifade özgürlüğü adına! Ne de düşünür ve severler Türkiye'yi!





Fotoğrafta: Henri Barkey



FULLER VE HENRİ BARKEY'E DİKKAT ÇEKTİ

Graham Fuller'in saz arkadaşlarından CIA'cı Henri Barkey de topa girmiş! Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış! Ulaştı bile! Bu çevrelerin,sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği "hassasiyetler", Duydukları "kaygı" ve "endişeler" pek hayra alamet değildir, kaygılıyım!

Bilindiği üzere CIA'ci Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı ihanetinde oynadığı rol sebebiyle hakkında yakalama kararı bulunan isimler arasında.