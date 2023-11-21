PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 15:55 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 15:59

İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'la ilgili kasetvari ifşa... Fena görüntüler

CHP'de kurultay sonrası kasetvari ifşalar baş gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve güdümündeki isimler intikam işçin kolları sıvadı. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun troll ağı ve İmamoğlu'nun kurultay sürecinde kurduğu delege borsasını ifşa eden CHP'li Tolgan Erdoğan, bu kez Özgür Karabat'ı hedef aldı. Erdoğan, CHP'nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'ın Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olduğu dönemden bir video paylaşıp "Ne zaman umutsuzluğa kapılırsanız, açın bu videoyu izleyin ve "Bu adam CHP Genel Başkan Yardımcısı olduysa, ben de Genel Başkan, Bakan, Hatta Cumhurbaşkanı olabilirim" diyebilirsiniz" dedi.

Kemalciler intikam dosyasını açtı! CHPnin kasası İmamoğlunun ihalecisi Özgür Karabatla ilgili kasetvari ifşa... Fena görüntüler
Kemalciler 'intikam' dosyasını açtı! CHP'nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'la ilgili kasetvari ifşa... Fena görüntüler

SIRADAKİ VİDEO
Acı Haber: Piyade Üsteğmen Abdullah Köse Şehit Düştü!
21.11.2023Salı
İstanbul'da DHKP-C'ye Büyük Operasyon: 'Sapanlı Teyze' Emine Cansever Dahil 23 Şüpheli Gözaltına Alındı! Haberin Videosu Şimdi İzle!
21.11.2023Salı
Uzungöl'de Büyülü Dans: Denizden Bin 90 Metre Yükseğe İlk Kar Düştü! Göz Kamaştıran Görüntüler!
21.11.2023Salı
Denizli escort bayan operasyonu! 4 tokatçı tutuklandı!
20.11.2023Pazartesi
Zonguldak'ta batan gemi KAFKAMETLER'in son görüntüsü ortaya çıktı! - (Olay Yerindeki İlk Görüntüler)
20.11.2023Pazartesi
Bunlar da Var
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 21 Kasım 2023 atv canlı yayın izle 2023 Müge Anlı canli izle bugünkü programı Youtube tek parça izle 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (21 Kasım.2023)
22.11.2023Çarşamba
Sancaktepe’de İETT aracının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti 06:07
İETT'nin çarptığı kadın hayatını kaybetti
22.11.2023Çarşamba
Ankara Pursaklar zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler 03:54
Pursaklar'da zincirleme kaza
22.11.2023Çarşamba
İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’la ilgili kasetvari ifşa... Fena görüntüler 00:50
Kemalciler 'intikam' dosyasını açtı!
22.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA