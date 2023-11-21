CHP'de kurultay sonrası kasetvari ifşalar baş gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve güdümündeki isimler intikam işçin kolları sıvadı. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun troll ağı ve İmamoğlu'nun kurultay sürecinde kurduğu delege borsasını ifşa eden CHP'li Tolgan Erdoğan, bu kez Özgür Karabat'ı hedef aldı. Erdoğan, CHP'nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'ın Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olduğu dönemden bir video paylaşıp "Ne zaman umutsuzluğa kapılırsanız, açın bu videoyu izleyin ve "Bu adam CHP Genel Başkan Yardımcısı olduysa, ben de Genel Başkan, Bakan, Hatta Cumhurbaşkanı olabilirim" diyebilirsiniz" dedi.