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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 11:42 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 11:59

İstanbul'da DHKP-C'ye Büyük Operasyon: 'Sapanlı Teyze' Emine Cansever Dahil 23 Şüpheli Gözaltına Alındı! Haberin Videosu Şimdi İzle!

İstanbul Emniyeti, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi! 'Sapanlı Teyze' olarak bilinen Gezi Parkı eylemlerinde dikkat çeken Emine Cansever de aralarında. 22 ilçede 39 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Bu olayın detaylarını videomuzda bulabilirsiniz.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak anılan Emine Cansever'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyetine bağlı TEM Şube ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra teknik ve fiziki takip izlemelerini de gerçekleştirerek, son dönemde eylem arayışında olan, örgüte ait evlerde silah, mühimmat olabileceği ve bu ikametlerde aranması bulunan şüphelileri tek tek tespit etti. Ardından İstanbul'da 22 ilçede 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 23 şüpheli yakaladı.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınanların arasında Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak da anılan Emine Cansever'in olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. TEM Şubedeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

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