İlanlar duyuruldu! İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı yapılıyor! İşte İŞKUR genel başvuru şartları 17.01.2020 09:58

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden her hafta yüzlerce ilan yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlar aracılığıyla yayımlanan ilanlarla kamu ve özel sektörde çeşitli kadrolarda personel istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden danışma ve büro memuru, güvenlik görevlisi gibi yüzlerce alanda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda binlerce vatandaş güncel ilanları incelemek istiyor. İşte İŞKUR genel başvuru şartları

İŞKUR'un resmi internet sitesinde her hafta duyurulan güncel işçi alımı ilanları iş arayanlar tarafından merakla inceleniyor. Özellikle kurum tarafından açıklanan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılıyor. Peki, Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR ilanlarına genel başvuru şartları nelerdir? İşte yayımlanan son güncel ilanlar...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR DANIŞMA MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak

* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.