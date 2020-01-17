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Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı İstanbul'da

Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı İstanbul'da

17.01.2020 08:14

Son dakika haberine göre; Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye’ye geldi.


Mısır'da bulunan AA ofisine yapılan baskın sırasında gözaltına alınan Hilmi Balcı, serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Havaalanında açıklamalarda bulunan Balcı, "Allah'a şükrediyorum. Devletimizin ve milletimizin desteğini orada hissettim. Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, İletişim Daire Başkanımız ve kurumumuz Genel Müdürü Şenol Bey olmak üzere yoğun bir çaba sarf edildiğini gördük. Çok kısa zamanda güzel bir şekilde sonuçlandı bu iş. Ümitsizliğe kapılacağım zamanlar hep bir destek olduğunu hissettim. Şükürler olsun." dedi.

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