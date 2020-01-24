İlanlar bekleniyor! İŞKUR 100 bin personel alımı için tarih duyuruldu mu? İşte genel başvuru şartları 24.01.2020 17:23

İŞKUR tarafından duyurulan yüzlerce yeni ilanla her hafta binlerce kişi iş buluyor. Kurumların yayımladığı ilanlarla beden işçisi, temizlik görevlisi, servis elemanı, belediye işçisi gibi birçok alanda personel alımı yapılıyor. Geçen yıl yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam etmek üzere 100 bine yakın personel alımı hazırlığına başladı. Bu kapsamda vatandaşlar özellikler şimdi İŞKUR üzerinden hangi alanlara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte alım yapılacak alanlar...

Türkiye İş Kurumu her hafta yüz binlerce kişiyi iş sahibi yaparak istihdama büyük katkı sunuyor. Özellikle kendi alanında iş arayan vatandaşlar kurumun resmi sitesinde yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Duyurulan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılıyor. Peki, İŞKUR 100 bin personel alımı için tarih duyuruldu mu? İşte kurum aracılığıyla yeni yılda yapılacak olan personel alımları

100 BİNE YAKIN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre; İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan Türkiye İş Kurumu üzerinden 100 bine yakın personel alımı yapılacak. Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu 40 bin personel alımı için ilana çıkıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmayan adayların başvuru yapacağı iş kolları arasında en fazla ön muhasebeci, kasiyer, konfeksiyon işçisi, satış danışmanı, makineci, beden işçisi aranıyor. Özel okullar da İŞKUR üzerinden matematik, fizik öğretmeni arıyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

1.5 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş arayanları işle, işvereni de aradıkları iş gücüye buluşturmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Selçuk, 2019'da yaklaşık 1.5 milyon kişinin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildiğini anımsatarak, işbaşı eğitim programlarını modern usta-çırak sistemi olarak gördüklerini ifade etti.

SAĞLIK PERSONELİ, BEDEN İŞÇİSİ, SATIŞ DANIŞMANI...

Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu KPSS'siz sağlık personelinin yanı sıra hemşire, fizyoterapist alınacak. Açık iş listesinde ihtiyaç duyulan personel arasında meyve ve sebze ayıklayıcısından kuryeye, kaynakçıdan modelist yardımcısına, erkek üst giysileri dikim elemanından kasaba kadar birçok meslek yer alıyor.

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak

* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.