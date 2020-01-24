Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin katkılarıyla Down sendromlular için kurulan merkeze ziyarette bulundu. Neziroğlu, spor merkezinde önce öğrencilerin karate ve dans gösterisini izledi. Ardından öğrencilerin daveti üzerine onlarla karşılıklı dans etti. Büyükelçi Neziroğlu, dans ettikten sonra çocuklara Türkiye'den getirilen hediyeleri verdi ve onları Türkiye'ye davet etti.
Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Down sendromlu öğrencilerle dans etti24.01.2020 16:20
- Corona virüsü görüntülendi! İşte ölümcül virüs Koronanın mikroskopla çekilen görüntüsü |Video
- Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasındaki kritik görüşmenin ardından önemli açıklamalar
- İlanlar bekleniyor! İŞKUR 100 bin personel alımı için tarih duyuruldu mu? İşte genel başvuru şartları
- Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Down sendromlu öğrencilerle dans etti
- Son dakika: YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu!
- Başkan Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı
- Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Vahdettin Köşkü'ne geldi
- Corona virüsünün Çin mutfağı ile ilgisi var mı? Corona virüsüne Çin yemekleri mi neden oluyor?
- Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı! CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a domuz gribi teşhisi
- Başkan Erdoğan'dan Merkel'i "şaşırtan" hediye! Tepkisi dikkatlerden kaçmadı
- Hileli dönere dikkat! Katkı maddeli döner nasıl anlaşılır?
- Müge Anlı'da şoke eden tecavüz detayı! Pınar Kaynak'ın annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradığını öğrenen baba dumur oldu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.