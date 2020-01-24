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Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Down sendromlu öğrencilerle dans etti

Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Down sendromlu öğrencilerle dans etti

24.01.2020 16:20

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin katkılarıyla Down sendromlular için kurulan merkeze ziyarette bulundu. Neziroğlu, spor merkezinde önce öğrencilerin karate ve dans gösterisini izledi. Ardından öğrencilerin daveti üzerine onlarla karşılıklı dans etti. Büyükelçi Neziroğlu, dans ettikten sonra çocuklara Türkiye'den getirilen hediyeleri verdi ve onları Türkiye'ye davet etti.


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