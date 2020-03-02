Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından amfibi deniz piyadelerinin faaliyetlerini içeren görüntü paylaşıldı. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, karla kaplı dağlarda terörle mücadele operasyonlarını sürdüren amfibi deniz piyade timlerinin çalışmaları yer alıyor. Görüntüde, "Hırçın denen dalgalardan, aşılmaz denen dağlara... Kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri Daima Hazır!" ifadelerine yer veriliyor. Hakkari Yüksekova'da 3 bin 200 rakımlı bir dağda, eksi 20 derecede düzenlenen operasyonun da paylaşıldığı görüntüde, Mehmetçiğin kar ve tipi altındaki operasyonları gözler önüne seriliyor.
MSB bu görüntülerle paylaştı: Kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır02.03.2020 19:19
- MSB bu görüntülerle paylaştı: Kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır
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