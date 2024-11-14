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İETT otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki Nada son yolculuğuna uğurlandı
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İETT otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki Nada son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 17:58

Sancaktepe’de yolun karşısına geçmeye çalışırken, İETT otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki Nada Salih son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kadıköy Yenidoğan seferini yapan 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsü Veysel Karani Caddesine girmek istediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve 3 yaşındaki kızına çarptı. Çarpmanın etkisi ile anne ve kızı İETT otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, İETT otobüsünün altında kalan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı anne ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 3 yaşındaki kız çocuğu Nada Salih olay yerinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan Nada Salih Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Bilali Habeşi camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Yenidoğan mezarlığına defnedildi.

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