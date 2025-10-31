İETT otobüsünde cinayet kamerada!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi üzerinde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi–Cebeci hattındaki İETT otobüsünde dehşet yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak için koltuğundan kalkarak müdahale eden otobüs şoförü Ersin Bozdağ ile iki yolcu, saldırganın bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 65 yaşındaki yolcu Kazım Özturlay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı şoför Ersin Bozdağ ve bir başka yolcunun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İETT'den açıklama:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT'den yapılan açıklamada, "Fatih Mahallesi–Cebeci hattında görev yapan aracımızda iki yolcu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıkmıştır. Kavgayı ayırmak için müdahale eden kahraman şoförümüz saldırgan tarafından yaralanmış olup, hayati tehlikesi sürmektedir. Tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam etmektedir. Saldırgan yakalanmış, adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, kahraman şoförümüze acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Olay anı kamerada:

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki yolcu arasındaki tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve saldırganın elindeki bıçakla yolcuya saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerde şoförün de kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada yaralandığı görüldü.