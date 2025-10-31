Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan Gülizar Yılmaz (70) ve Zeynep Yılmaz (55) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bafra'da feci kaza

Samsun'un Bafra ilçesi Kelikler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Murat Şenkaya (34) yönetimindeki 55 AYF 12 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Yılmaz (70) ve Zeynep Yılmaz'a (55) çarptı

Hastanede yaşamlarını yitirdiler

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülizar ve Zeynep Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını kaybetti.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.