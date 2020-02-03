İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ: Kamikaze eylemi 03.02.2020 09:13

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı. İdlib'de Türk askerine yapılan bu hain saldırıyı Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Coşkun, "Bu kahpe saldırı Türkiye'nin bundan sonra yapacaklarını engellemek adına yapılmış kamikaze eylem gibi görülmeli." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İdlib'de 4 askerin şehit olduğu biri ağır 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.



Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."