İdlib'de halktan TSK'ya destek gösterisi! Türk bayrağı açtılar

İdlib'de halk, Esad rejimi kuvvetleri tarafından yapılan alçak saldırı sonrasın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterisi düzenledi.Türkiye bayrakları açan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen sloganlar attı.
İdlib'de halk, Esad rejimi kuvvetleri tarafından yapılan alçak saldırı sonrasın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterisi düzenledi
Türkiye bayrakları açan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen sloganlar attı.
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