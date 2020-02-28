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İdlib'de halktan TSK'ya destek gösterisi! Türk bayrağı açtılar

İdlib'de halktan TSK'ya destek gösterisi! Türk bayrağı açtılar

28.02.2020 03:35

İdlib'de halk, Esad rejimi kuvvetleri tarafından yapılan alçak saldırı sonrasın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterisi düzenledi.Türkiye bayrakları açan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen sloganlar attı.


İdlib'de halk, Esad rejimi kuvvetleri tarafından yapılan alçak saldırı sonrasın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterisi düzenledi

Türkiye bayrakları açan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen sloganlar attı.

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