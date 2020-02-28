Son dakika: Mülteciler Yunanistan sınırına akın ediyor

Son dakika haberine göre sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı.
İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü.
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