İçişleri Bakanlığı'ndan “Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması” genelgesi

08.08.2020 13:53

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Orman Yangınları" konulu genelge gönderdi. Buna göre ormanlık alanların civarında anız yakılmayacak. Mangal, semaver yakılması yasak yerler 15 Ağustos'a kadar belirlenecek. 31 Ekim'e kadar 20.00'den sonra ateşe izin verilmeyecek.