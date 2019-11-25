İçişleri Bakanlığı, bomba yüklü araçla kanlı eylem planında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi oldu" ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta son dönemin en büyük patlayıcı mühimmatı ele geçirildi25.11.2019 21:22
- İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta son dönemin en büyük patlayıcı mühimmatı ele geçirildi
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