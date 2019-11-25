Başkan Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti 25.11.2019 19:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti.