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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 terörist teslim oldu
01.02.2023 16:36

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde son 24 saat içerisinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'dan detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde son 24 saat içerisinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; son 24 saat içerisinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1992 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 5'e yükseldi.

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