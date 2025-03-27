Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 10:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının Özgür Özel'in çağrısıyla sokaları karıştıran provokatörlere tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokak gösterisi gerçeğin üstünü örtmez" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizin huzurunu tehdit eden bir süreç yaşandı. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polisimize asitlerle, Molotoflarla saldırıldı. Manevi değerlerimiz ayaklar altına alındı. Adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder.

Hiçbir algı operasyonu gerçeklerin üzerini örtemez. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi köklü ve kurumları güçlü bir devlettir. Bizim demokrasi anlayışımız millet iradesine dayanır. Sokak ve gösteri yürüyüşü hak mıdır? Evet haktır. Silahsız ve saldırısız her gösterinin başımızın üstünde yeri ver.

O taşlar, bıçaklar, baltalar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı? Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle özgürlüğün kullanımıyla açıklanacak bir durumu var mıdır? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiklerinde ne düşündüler acaba. Boykot çağrısı yapmakla amaçlanan nedir. Yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek...

1879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı. Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi? Onların yolunu gözleyen evlatları anaları babaları yok mu?

BAYRAMDA TRAFİĞE ÇIKACAKLARA UYARI

Mübarek Ramazan-ı Şerifimizin sonuna geldik. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi en büyük duamız. Trafik kazalarında 744 canımızı yitirdik. Günlük can kaybımız 24. Yarısı aşırı hızdan kaynaklanıyordu. Bayramda yola çıkacak sürücülerimizi buradan uyaralım. Trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır bir ömür mutluluk demektir. Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacak. Bayram tatili sürecince hız denetimi yapılacak. Polis ve jandarmamız hız denetimlerini sürdürecek. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında can kaybını yüzde 45 azaltıyor. Denetimler arttıkça kazalar azalıyor. Bütün sürücülerimize kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz. Yolun sonu bayram olsun diyoruz. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."