Niğde’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: Sürücü Seyfettin Özdoğan hayatını kaybetti
Niğde’de Sazlıca yolundaki kavşakta TIR ile 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Seyfettin Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken TIR şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
NİĞDE'DE TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI
Niğde'de Sazlıca yolunda TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Seyfettin Özdoğan hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Sazlıca yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile Seyfettin Özdoğan'ın kullandığı 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özdoğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SEYFETTİN ÖZDOĞAN HAYATINI KAYBETTİ
Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel