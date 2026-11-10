UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Niğde’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: Sürücü Seyfettin Özdoğan hayatını kaybetti

Niğde’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: Sürücü Seyfettin Özdoğan hayatını kaybetti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Niğde’de Sazlıca yolundaki kavşakta TIR ile 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Seyfettin Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken TIR şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE'DE TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Niğde'de Sazlıca yolunda TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Seyfettin Özdoğan hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Sazlıca yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile Seyfettin Özdoğan'ın kullandığı 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özdoğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SEYFETTİN ÖZDOĞAN HAYATINI KAYBETTİ

Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Gaziantep’te iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti: 60 yaşındaki Mehmet Recep Hilaloğlu öldü
Gaziantep’te iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti: 60 yaşındaki Mehmet Recep Hilaloğlu öldü
Tunceli'de trafik kazası: Polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan hayatını kaybetti
Tunceli'de trafik kazası: Polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan hayatını kaybetti
Kocaeli'de WhatsApp dolandırıcılığı: Yapay zeka ile yakınlarından para istediler
Kocaeli'de WhatsApp dolandırıcılığı: Yapay zeka ile yakınlarından para istediler
Dolmabahçe açıklarında 10 Kasım: Dalgıçlar saat 09.05'te Türk bayrağı açtı
Dolmabahçe açıklarında 10 Kasım: Dalgıçlar saat 09.05'te Türk bayrağı açtı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle