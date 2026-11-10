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Kastamonu’da otomobil taş duvara çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kastamonu’da otomobil taş duvara çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Kastamonu’nun Araç ilçesinde mıcır nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki taş duvara çarptı. Kazada araçtan dışarı fırlayan Esat Örnek hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücü H.Ö. ile A.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MICIR NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Kastamonu-Karabük kara yolu Diphan mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.A.Ö. idaresindeki 34 UE 6471 plakalı Hyundai marka otomobil, yol kenarındaki mıcır nedeniyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki taş duvara çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçtan dışarı fırlayan Esat Örnek olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü H.Ö. ile A.Ö. ise yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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