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Diyarbakır’da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar hayatını kaybetti! Kaza kamerada

Diyarbakır’da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar hayatını kaybetti! Kaza kamerada

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 7 Kasım’da meydana gelen kazada, sola dönmek için manevra yapan otomobile motosiklet çarptı. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Yusuf Sabar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin otomobile çarptığı anlar yer aldı.

DİYARBAKIR'DA MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 19 yaşındaki Yusuf Sabar hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Kasım akşam saatlerinde meydana geldi. Yusuf Sabar'ın kullandığı motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sabar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YUSUF SABAR HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Sabar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sabar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili soruşturma sürerken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan otomobile arkadan gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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