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Bulgaristan'da yoğun sis nedeniyle 70'ten fazla araç birbirine girdi: 11 can kaybı

Bulgaristan'da yoğun sis nedeniyle 70'ten fazla araç birbirine girdi: 11 can kaybı

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Bulgaristan’da Sofya’yı Burgaz’a bağlayan Trakya karayolunun Zimnitsa mevkisinde, yoğun sis nedeniyle 70’ten fazla aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. İki aracın alev aldığı facialarda 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev programlarını iptal ederek kaza bölgesine geçerken, yaralıların Sofya’ya sevki için hükümet ve askeri uçaklar görevlendirildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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