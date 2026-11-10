İrlanda'da medya binalarına bomba tehdidi e-postası: RTE Irish Independent ve Virgin Media tahliye edildi

Gazze'de şiddetli yağışlar ve soğuk hava çadırları sular altında bıraktı

Beyaz Saray yakınlarında iki ayrı güvenlik ihlali: Giriş çıkışlar kapatıldı, 2 kişi gözaltında