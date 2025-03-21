İBB’ye yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu’nun süreci nasıl işleyecek? Hukukçular değerlendirdi!

Terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li iki ilçe belediye başkanının da bulunduğu 88 şüphelinin sorgusuna başlandı. Peki, İhtiyaçlarını kim, nasıl karşılıyor? Gözaltındayken kimlerle görüşebilir? Siyasi yasak gelebilir mi? Örgüt lideri suçlaması cezayı artırır mı? İBB'ye kayyum atanma ihtimali var mı? Bundan sonraski süreç nasıl işleyecek? Mevcut durumda ne kadar ceza isteniyor? CHP ön seçim yapacak mı? Hukukçular yanıtladı.