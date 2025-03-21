SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İBB’ye yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu’nun süreci nasıl işleyecek? Hukukçular değerlendirdi!
Haberler Haber Videoları

İBB’ye yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu'nun süreci nasıl işleyecek? Hukukçular değerlendirdi!

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 12:27

Terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li iki ilçe belediye başkanının da bulunduğu 88 şüphelinin sorgusuna başlandı. Peki, İhtiyaçlarını kim, nasıl karşılıyor? Gözaltındayken kimlerle görüşebilir? Siyasi yasak gelebilir mi? Örgüt lideri suçlaması cezayı artırır mı? İBB'ye kayyum atanma ihtimali var mı? Bundan sonraski süreç nasıl işleyecek? Mevcut durumda ne kadar ceza isteniyor? CHP ön seçim yapacak mı? Hukukçular yanıtladı.

SIRADAKİ VİDEO
Kütahya merkezli suç örgütü operasyonu: 6 gözaltı!
21.03.2025Cuma
Esenler'de gürültü cinayeti kamerada! Kalbinden bıçaklandı!
21.03.2025Cuma
MGK sona erdi: 7 maddelik bildiri yayımlandı
20.03.2025Perşembe
Murat Ongun gözaltına alındığı video!
20.03.2025Perşembe
Ali Nuhoğlu'nun ofisinde 1,3 milyon dolar ele geçirildi! Balya balya dolarlar böyle sayıldı!
20.03.2025Perşembe
Bunlar da Var
Saraçhane’de toplanan eylemcilerden Özel’e tepki: Özgür dışarı, halk içeri’’ 00:26
Saraçhane’de toplanan eylemcilerden Özel'e tepki
21.03.2025Cuma
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası maskeli provokatörler polise saldırdı | VİDEO 00:26
Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası maskeli provokatörler polise saldırdı
21.03.2025Cuma
CHP yandaşı Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı direniş diye sundu! 01:16
CHP yandaşı Sözcü TV’den skandal yayın
21.03.2025Cuma
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan Ekrem İmamoğlu itirafı 00:39
"Bunu önceden tasarladık"
20.03.2025Perşembe
CANLI YAYIN