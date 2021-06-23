İBB'den şaşkınlık yaratan icraat! Arnavutköy Şirindere'nin kenarında anlamsız koruma demirleri

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi şaşkınlık yaratan bir icraate imza attı. İstanbul Arnavutköy’de aylardır düzenlemesi tamamlanamayan Şirindere’nin etrafına yapılan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler gözlerine inanamadı. Koruma demirleri yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koyuldu.

Koruma demirleri derenin içerisine koyuldu ve yol kenarında hiçbir önlem alınmadı.

Mahallede yaşayan ve koruma demirleri ile ilgili konuşan Hüseyin Laloğlu, "Biz buranın kapalı gitmesi ile ilgili defalarca dilekçe verdik.





Kapalı olsaydı buraya çöp falan da düşmezdi ama şuanda burada yapılan korkuluklar çok anlamsız yani.

Buraya çoluk çocuk düşer, yaşlı düşer, araba düşer neden böyle oldu anlayamadık yani" şeklinde konuştu.