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İBB yapımına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattını durdurma kararı aldı!

İBB yapımına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattını durdurma kararı aldı!
04.06.2021 00:55
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren seçim vaatlerinin birini dahi yerine getirmedi. Vaatlerinin aksine yapılan projeleri de engelleme ve durdurma yolunu seçen İmamoğlu'nun son bombası ise yapımına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattını durdurmak oldu. Kazı çalışmalarına başlanan metro hatı beton dökülerek kapatıldı. İşte detaylar...


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren seçim vaatlerinin birini dahi yerine getirmedi. Vaatlerinin aksine yapılan projeleri de engelleme ve durdurma yolunu seçen İmamoğlu'nun son bombası ise yapımına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattını durdurmak oldu. Kazı çalışmalarına başlanan metro hatı beton dökülerek kapatıldı. İşte detaylar...
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