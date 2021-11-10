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Hülki Cevizoğlu’ndan bomba iddia: Lütfü Türkkan’a Meral Akşener mi talimat verdi

Hülki Cevizoğlu’ndan bomba iddia: Lütfü Türkkan’a Meral Akşener mi talimat verdi
10.11.2021 00:48 - Son Güncelleme: 10.11.2021 01:13
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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit kardeşine alçakça küfretmesine tepkiler sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkkan'ı partiden ihraç etmek yerine sahip çıkarak olayı provokasyon olarak niteledi. Akşener'in bu tutumu da tepki çekerken bomba bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Lütfü Türkkan'ın Meral Akşener'in talimatı ile şehit abisine saldırmış olabileceğini ima ederek, "Lütfü Türkkan’a “bu adama haddini bildir” talimatı mı verildi. O yüzden partiden ihraç edilmiyor disiplin kuruluna verilmiyor olabilir mesel..." ifadelerini kullandı.

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