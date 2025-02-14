Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat 2025 tarihinde yaptığı genel kurul konuşması sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yargıyı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Yaşanan bu son dakika gelişmesini Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ile Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında yorumladı. Övür, TÜSİAD'ın tarih boyunca siyasal iktidarları devirmeye çalışan bir kurum olduğunu vurgularken Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ise yaşananların net bir manipülasyon girişimi olduğunu belirtti.