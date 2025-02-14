PODCAST CANLI YAYIN
Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma!
Haberler Haber Videoları

Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma!

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 15:57

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat 2025 tarihinde yaptığı genel kurul konuşması sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yargıyı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Yaşanan bu son dakika gelişmesini Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ile Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında yorumladı. Övür, TÜSİAD'ın tarih boyunca siyasal iktidarları devirmeye çalışan bir kurum olduğunu vurgularken Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ise yaşananların net bir manipülasyon girişimi olduğunu belirtti.

SIRADAKİ VİDEO
TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a soruşturma!
14.02.2025Cuma
Beşiktaş'ta korkunç kaza: Hafriyat kamyonu kadını ezdi! Dehşet anı kamerada!
14.02.2025Cuma
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarını Başkan Erdoğan değerlendirdi!
14.02.2025Cuma
Başkan Erdoğan'dan 'Kabine değişikliği' açıklaması!
14.02.2025Cuma
Başkan Erdoğan yurda dönüşte konuştu! | 14.02.2025
14.02.2025Cuma
Bunlar da Var
Pazarcık’ta kaza: 4 ölü, 6 yaralı! 00:32
Pazarcık'ta kaza: 4 ölü, 6 yaralı!
13.02.2025Perşembe
Beylikdüzü’nde banka içerisinde güvenlik görevlisi intihar etti 02:23
Bankada çalışan güvenlik görevlisi intihar etti
13.02.2025Perşembe
Bingöl’de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı! 00:54
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı!
13.02.2025Perşembe
Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı izle! 00:43
Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı izle!
13.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN