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Beşiktaş’ta korkunç kaza: Hafriyat kamyonu kadını ezdi! Dehşet anı kamerada!
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Beşiktaş'ta korkunç kaza: Hafriyat kamyonu kadını ezdi! Dehşet anı kamerada!

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 15:34

Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Tuna Kahveci’ye (80) çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hafriyat kamyonunun altında kalan Kahveci, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kamyon şoförü ifadesini vermek üzere emniyete götürülürken, “Kadın kendisi girmiş arabanın altına. Anlayamadım” dedi. Olay anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Tuna Kahveci'ye (80) hafriyat kamyonunun çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi dönüşünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem A. (71) yönetimindeki hafriyat kamyonu cadde üzerinden sağa dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Tuna Kahveci'ye çarptı. Kazada arka lastiklerin arasında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altından çıkarılan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahveci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafriyat kamyonu şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün emniyete götürülürken "Kadın kendisi girmiş arabanın altına. Anlayamadım" dediği duyuldu.

KADINA ÇARPTIĞI AN KAMERADA

Hafriyat kamyonunun kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçtiği sırada kadına, dönüş yapan kamyon çarpıyor. Çarpma sonucu kadın kamyonun altına kalıyor. Ardından kamyon duruyor.

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