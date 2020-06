"Ehlinizi, çocuklarınızı koruyunuz mealinde ayetler, hadisler her zaman bizi buna teşvik ediyor. Medeniyetimize ve Peygamber Efendimizin uygulamalarına baktığımız zaman, her zaman onların yanında yer almış, korumuş kollamış, yetimlerin babası olmuş çocukların babası olmuş. Dolayısıyla biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Milletin her katmanına her kesimine bu noktada farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, onların bundan 7-8 ay önce ortaya çıkan küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi konusunda hutbelerimizde, vaazlarımızda, irşat faaliyetlerimizde çocuklarımızın eğitimine önem vermemiz gerektiği, öncelikle onların belli bir yetişmişlik ve olgunluk çağına ulaşmadan evlendirilmesi konusuna gidilmemesi ve sahip çıkmamız noktasında, eğitimi, yetiştirilmesi noktasında bir seferberlik başlattık. Bu devam edecektir inşallah. Umarım bu üzücü olaylar tekerrür etmez ve milletimiz daha bir farkındalık içerisinde olur diye düşünüyorum."